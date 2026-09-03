Никитин: Минтранс дал разъяснения летающим в Россию партнерам после угроз Киева Минтранс дала разъяснения иностранным авиаперевозчиками после угроз Зеленского

Москва3 сен Вести.Россия дала все необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам, летающим через Россию, после угроз со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в их адрес. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр транспорта России Андрей Никитин.

Министр ответил на вопрос, поступали ли от иностранных перевозчиков обращения об отмене или переносе рейсов.

Коллеги обращались за разъяснениями, мы все разъяснения дали. Это абсолютно незаконное требования, и большинство, абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию - они работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов отметил Никитин

Зеленский 1 сентября выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо "опасным для полетов" с помощью массированного применения беспилотников.