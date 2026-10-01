Москва1 окт Вести.Средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, нефтегазовое машиностроение и другие отрасли являются локомотивами развития отечественной промышленности, заявил в интервью ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Наша повестка определена через национальные проекты технологического лидерства. Это химия, новые материалы, средства производства и автоматизации, куда попадают промышленные роботы. Это транспортная мобильность. В общем, наши приоритеты определены в ключевых национальных проектах тех видов, которые мы курируем. Нефтегазовое машиностроение тоже является частью нацпроекта по энергетике и атомным технологиям, который курируется в этой части Минпромторгом заявил министр

Антон Алиханов отметил, что эти сферы становятся повесткой для совместной разработки с нашими белорусскими партнерами.