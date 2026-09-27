Москва27 сен Вести.В России последовательно развивается серийное производство гражданских самолетов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в видеопоздравлении работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Ролик опубликован в канале ведомства в мессенджере MAX.

Министр подчеркнул, что сейчас российские машиностроители создают технологии, которые определят развитие промышленности страны на годы вперед, и результаты этой работы уже видны.

Появляются новые производства, осваивается современная техника, развиваются новые направления. В авиастроении мы последовательно развиваем серийное производство гражданских самолетов сказал Алиханов

Кроме того, предприятия автомобильной промышленности России восстановили производство во всех востребованных классах. В станкостроительной отрасли сейчас работают более 400 предприятий, для нужд промышленной робототехники созданы восемь центров.

Мы продолжаем эту работу последовательно, реализуя меры господдержки. Именно профессионализм, ответственность и упорный труд машиностроителей позволяют воплощать эти возможности в конкретные результаты и двигаться вперед подчеркнул Алиханов

Ранее министр в беседе с ИС "Вести" отметил, что Россия прошла путь мировых монополий в сфере авиастроения за очень короткий срок.