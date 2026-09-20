Алиханов на примере МС-21 отметил, как быстро РФ прошла путь мировых монополий Алиханов об МС-21: Россия очень быстро прошла многолетний путь мировых монополий

Москва20 сен Вести.Россия за короткий срок прошла многолетний путь мировых монополий в сфере авиастроения. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Есть узлы, которые до нас производила одна компания в мире. И мы, по сути, стали вторыми производителями в мире. То есть мы за очень короткий период пробежали такой путь, по которому монополии шли многими десятилетиями. А мы смогли это сделать всего за несколько лет отметил Алиханов

18 сентября президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке самолетов МС-21 "Аэрофлоту". Как отметил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, среднемагистральный самолет МС-21-310 является ключевым проектом в комплексной программе развития гражданской авиации.