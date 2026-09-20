Министр транспорта Никитин о самолете МС-21: это технологический прорыв

Министр транспорта назвал МС-21 показателем технологического суверенитета Министр транспорта Никитин о самолете МС-21: это технологический прорыв

Москва20 сен Вести.Создание российских самолетов МС-21 – это показатель технологического суверенитета России, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Прорыв технологический, показатель технологического суверенитета. "Аэрофлот" взял на себя очень важную миссию быть первым сказал он

МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

18 сентября в Москве подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку этих самолетов. По условиям сделки "Аэрофлот" получит 90 машин в период с 2029 по 2032 гг.

В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин.