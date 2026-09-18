Глава Минтранса сообщил, когда начнется полноценная эксплуатация МС-21 Никитин: МС-21 выйдет в полноценную эксплуатацию сразу после сертификации

Москва18 сен Вести.Полноценная эксплуатация нового отечественного самолета МС-21 начнется сразу же после окончания его сертификации. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Сейчас в производстве находятся 18 среднемагистральных самолетов МС-21, поставки первых таких лайнеров авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2027 году.

Когда сертификация будет закончена - в ту же секунду настанет полноценная эксплуатация. Ключевая задача Минтранса и нашего Федерального агентства [воздушного транспорта], Росавиации - это пройти сертификацию так, чтоб самолет был абсолютно надежен и безопасен для пассажиров. Вот пока мы это не увидим, самолет в эксплуатацию не выйдет сообщил Никитин

Ранее 18 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания договора о поставке "Аэрофлоту" второй партии из 90 самолетов МС-21.