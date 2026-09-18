Глава Минтранса сообщил о хорошей динамике в сертификации лайнера МС-21 Никитин: сертификация МС-21 идет с хорошей динамикой

Москва18 сен Вести.Работа по сертификации нового отечественного среднемагистрального самолета МС-21 идет с хорошей динамикой. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, Минтранс на этом направлении тесно работает с Минпромторгом, Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

Хочу подчеркнуть: у нас теснейшая работа с Министерством промышленности [и торговли] идет сегодня, с ОАКом, с [Объединенной] двигателестроительной корпорацией. Мы видим очень хорошую динамику по прохождению сертификации и надеемся, что все сроки будут исполнены. Здесь у нас никаких противоречий нет, мы работаем на одну задачу с коллегами сообщил Никитин

По словам главы Минтранса, лайнер МС-21 выйдет в полноценную эксплуатацию сразу после сертификации.