Москва18 сенВести.Работа по сертификации нового отечественного среднемагистрального самолета МС-21 идет с хорошей динамикой. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.
По его словам, Минтранс на этом направлении тесно работает с Минпромторгом, Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).
Хочу подчеркнуть: у нас теснейшая работа с Министерством промышленности [и торговли] идет сегодня, с ОАКом, с [Объединенной] двигателестроительной корпорацией. Мы видим очень хорошую динамику по прохождению сертификации и надеемся, что все сроки будут исполнены. Здесь у нас никаких противоречий нет, мы работаем на одну задачу с коллегамисообщил Никитин
По словам главы Минтранса, лайнер МС-21 выйдет в полноценную эксплуатацию сразу после сертификации.