Москва1 октВести.Минпромторг помогает российским производствам в приобретении роботов от отечественных производителей, заявил в интервью ИС "Вести" глава ведомства Антон Алиханов.
По его словам, когда компании приобретают робота российского производства, то они получают скидку в 50% от его цены.
Сейчас у нас в реестре 16 таких решений, 16 роботов от российских производителей. Этот перечень постоянно пополняется, расширяется, с учетом того, что мы прогрессивно развиваем требования к локализации. Могу сказать, что это очень востребованная меразаявил он
Министр также отметил, что свою роль в поддержке производств обеспечивают центры по роботизации.