Алиханов рассказал о поддержке производств при покупке роботов Алиханов рассказал о субсидируемых Минпромторгом роботах для производств

Москва1 окт Вести.Минпромторг помогает российским производствам в приобретении роботов от отечественных производителей, заявил в интервью ИС "Вести" глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, когда компании приобретают робота российского производства, то они получают скидку в 50% от его цены.

Сейчас у нас в реестре 16 таких решений, 16 роботов от российских производителей. Этот перечень постоянно пополняется, расширяется, с учетом того, что мы прогрессивно развиваем требования к локализации. Могу сказать, что это очень востребованная мера заявил он

Министр также отметил, что свою роль в поддержке производств обеспечивают центры по роботизации.