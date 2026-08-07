Москва7 авг Вести.В Алтайском крае создан диверсифицированный промышленный комплекс, и уровень освоенных там технологий внушает оптимизм. Об этом заявил ИС "Вести" министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В ходе рабочей поездки в регион глава Минпромторга посетил, в частности, Барнаульский меланжевый комбинат - крупнейший в Сибири текстильный кластер полного цикла. На предприятии выпускают одежду из защитных материалов.

Здесь [в Алтайском крае] очень диверсифицированный промышленный комплекс. Это и машиностроение, специальные прецизионные изделия, и вот сейчас мы на самом, наверное, современном предприятии в легкой промышленности. Качество и уровень технологий, которые здесь освоены, конечно, вселяют оптимизм отметил глава Минпромторга

В ходе рабочей поездки в регион Антон Алиханов заявил, что Минпромторг в 2025 году выделил 1,1 миллиарда рублей на развитие промышленных предприятий Алтайского края. По его словам, министерство продолжит оказывать системную поддержку для устойчивого развития промышленного комплекса края.