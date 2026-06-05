Москва5 июн Вести.В Смоленской области отмечается серьезный рост обрабатывающей промышленности. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор региона Василий Анохин.

Он пояснил, что речь идет о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также о пищевых производствах.

У нас обрабатывающая промышленность шагнула достаточно серьезно. Это, понятно, и предприятия ОПК, и смежники, и, конечно, пищевая промышленность. У нас серьезный рост … По сельскому хозяйству [рост] в два раза. Особенно в части переработки пищевой промышленности. Также хочу отметить, что … мы … планку в 2024 году перешли в 100 миллиардов прямых инвестиций в нашей области. Это достаточно для нас серьезные показатели. И плюс на 15 миллиардов мы выросли. Конечно, считаю, что такое движение обосновано хорошей кооперацией с предприятиями Республики Беларусь. У нас там более 7 тысяч совместных предприятий сказал губернатор

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что нельзя сказать, будто вся промышленность чувствует себя замечательно, так как есть определенные сложности.