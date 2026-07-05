Москва5 июл Вести.Промышленное производство в Калининградской области показывает высокие темпы роста, сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Во время празднования 80-летия области замглавы администрации отметил, что экономика региона активно развивается.

Темпы роста промышленного производства в Калининградской области - 12,5%, что очень хороший показатель на сегодняшний день и говорит о большой работе, которая идет рассказал он

По словам Кириенко, развитие региона продолжается несмотря на существующие вызовы.