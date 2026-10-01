Москва1 окт Вести.В России почти нет собственных производств синтетических материалов, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

У нас за последние 30 лет в мире в целом и в России, в частности, сильно изменилась доля потребления синтетических материалов, искусственных волокон. Их доля выросла где-то от шести до 60—70%. Собственно, примерно такие же цифры у нас на внутрироссийском рынке, но у нас почти нет собственных производств этих материалов. При том, что в основе этого всего лежат химические элементы, там нефть и другие, которые, собственно, мы активно добываем, но вот комплексов, которые бы занимались переработкой и производством такого рода тканей и нитей, их не было