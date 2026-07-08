Москва8 июлВести.Временные ограничения отпуска топлива в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам.
По его словам, ведомство отслеживает цены на социально значимые товары и в случае их изменения из-за ситуации с топливом предпримет меры.
Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбытасказал Алиханов на полях выставки "Иннопром"
Министр подчеркнул, что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей.
Седьмого июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.