Алиханов: ситуация с топливом не влияет на доступность товаров в магазинах

Алиханов заверил, что ситуация с топливом в РФ не влияет на доступность товаров Алиханов: ситуация с топливом не влияет на доступность товаров в магазинах

Москва8 июл Вести.Временные ограничения отпуска топлива в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам.

По его словам, ведомство отслеживает цены на социально значимые товары и в случае их изменения из-за ситуации с топливом предпримет меры.

Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта сказал Алиханов на полях выставки "Иннопром"

Министр подчеркнул, что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, производителями и торговлей.

Седьмого июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.