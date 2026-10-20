Новак: наша цель - создать технологии, не уступающие лучшим мировым образцам Новак: наша цель - создать технологии, не уступающие лучшим мировым образцам

Москва20 окт Вести.Основная цель РФ – не просто заменить импорт, а создать технологии и оборудование, которые не уступают лучшим мировым образцам, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщили ИС "Вести" в аппарате первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.

Новак и Мантуров провели заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования.

Вице-премьер подчеркнул, что президент РФ поставил задачу по обеспечению 90% технологического суверенитета ТЭК к 2030 году, отметив, что Межотраслевой координационный совет – эффективный инструмент для ее решения.

Наша цель – не просто заменить импорт, а создать технологии и оборудование, которые не уступают лучшим мировым образцам. Яркий пример такой работы - создание российского флота ГРП (гидроразрыва пласта) для нефтяной отрасли в рамках государственной программы Правительства РФ. Проект обеспечивает отрасль оборудованием для разработки сложных запасов и снижает зависимость от зарубежной техники сказал Новак

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также представители профильных ведомств и отраслевых компаний.