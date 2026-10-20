Москва20 окт Вести.Россия предприняла большие усилия для достижения технологического суверенитета. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что предприятия энергомашиностроения РФ всегда отличались собственными производствами.

У нас реализуется программа замещения технологий, национальный проект по поручению президента – "Новые атомные и энергетические технологии". И в рамках этой программы уже мы сделали большой шаг по тому, чтобы достичь технологического суверенитета. Ну, в принципе, российские предприятия энергомашиностроения всегда славились своими собственными производствами. У нас отечественное производство всегда было сказал вице-премьер

Ранее Новак рассказал, как проходит топливная сделка РФ и США. Он отметил, что оговоренный объем поставок в 300 тыс. тонн может быть увеличен.