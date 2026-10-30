Москва30 окт Вести.Российские перерабатывающие предприятия усилили меры по защите производств. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В последние месяцы наши предприятия существенно усилили свою защиту своих перерабатывающих предприятий. Это и пассивная защита в виде заградительных конструкций и других способов, которые используются. Это и защита с помощью средств противовоздушной обороны сказал он

Ранее Новак заявил, что в ночь на 30 октября Украина атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. На одном заводе есть небольшие повреждения, но, в целом, система противовоздушной обороны сработала.