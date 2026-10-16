Новак: Росатом делает все необходимое для безопасности и работы ЗАЭС

Новак прокомментировал ситуацию на ЗАЭС Новак: Росатом делает все необходимое для безопасности и работы ЗАЭС

Москва16 окт Вести.Российская госкорпорация "Росатом" делает все возможное, чтобы гарантировать безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил вице-премьер России Александр Новак, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".

Росатом делает все необходимое для того, чтобы обеспечить и безопасность Запорожской АЭС и, соответственно, ее эксплуатацию и работоспособность в надежном состоянии сказал он

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова. Украинская армия ведет постоянные обстрелы станции и самого города.