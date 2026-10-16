Лихачев: Росатом поддерживает МАГАТЭ за своевременные сигналы всему человечеству

Глава Росатома Лихачев поддержал призыв МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС Лихачев: Росатом поддерживает МАГАТЭ за своевременные сигналы всему человечеству

Москва16 окт Вести.Госкорпорация "Росатом" полностью согласна с позицией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах обеспечения защищенности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

Руководитель Росатома назвал заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси своевременным и верным сигналом для мирового сообщества, неравнодушного к вопросам ядерной безопасности.

Лихачев подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для защиты ЗАЭС, включая формирование резервов дизельного топлива на случай возможных обрывов внешнего энергоснабжения из-за боевых действий.

Ранее Лихачев заявил, что ситуация с ЗАЭС находится под полным контролем России.