Москва16 октВести.Госкорпорация "Росатом" полностью согласна с позицией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах обеспечения защищенности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев.
Руководитель Росатома назвал заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси своевременным и верным сигналом для мирового сообщества, неравнодушного к вопросам ядерной безопасности.
Лихачев подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для защиты ЗАЭС, включая формирование резервов дизельного топлива на случай возможных обрывов внешнего энергоснабжения из-за боевых действий.
Ранее Лихачев заявил, что ситуация с ЗАЭС находится под полным контролем России.