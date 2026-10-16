Лихачев сообщил, что МАГАТЭ будет сопровождать колонну с дизтопливом на ЗАЭС Лихачев: МАГАТЭ предварительно согласно сопровождать колонну дизеля для ЗАЭС

Москва16 окт Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился на то, чтобы сотрудники агентства сопровождали будущую колонну с дизельным топливом для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

У нас есть предварительное его согласие - обеспечить максимальное сопровождение со стороны МАГАТЭ вот этой будущей колонны сказал он

Ранее Гросси призвал принять меры по увеличению объемов дизеля на ЗАЭС до наступления зимы. По его словам, запасы этого топлива на станции истощаются. Лихачев в ответ заявил, что на ЗАЭС есть необходимый запас дизеля, а меры к его пополнению – предпринимаются.