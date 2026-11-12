Лихачев: Гросси подтвердил согласие МАГАТЭ участвовать в доставке дизеля на ЗАЭС

Лихачев заявил о согласии МАГАТЭ участвовать в доставке дизеля Запорожской АЭС Лихачев: Гросси подтвердил согласие МАГАТЭ участвовать в доставке дизеля на ЗАЭС

Москва12 ноя Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе телефонного разговора с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым подтвердил намерение агентства участвовать в доставке дизельного топлива на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), передает ТАСС со ссылкой на слова Лихачева.

Руководитель Росатома рассказал, что проинформировал Гросси о случаях атак на объекты станции и персонал, а также об общей напряженной обстановке вокруг энергообъекта.

По словам Лихачева, он пригласил МАГАТЭ подключаться к обеспечению АЭС топливными ресурсами, на что получил со стороны гендиректора агентства позитивный ответ.

Он подтвердил участие МАГАТЭ в будущих акциях по завозу топлива сказал ТАСС гендиректор Росатома

Руководители также условились провести на следующей неделе плановую ротацию экспертов постоянной миссии агентства на Запорожской атомной станции.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция должна своевременно и в полном объеме получать дизельное топливо для запасных генераторов, так как это вопрос ядерной безопасности.