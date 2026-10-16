Москва16 окт Вести.Новая колонна, которую готовит Росатом, укрепит топливную безопасность Запорожской АЭС дополнительной поставкой дизельного топлива. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, новая поставка должна особенно помочь на момент отключений внешнего электроснабжения.

Мы сейчас готовим очередную колонну. Достаточно объемную по величине, с дизтопливом, которое еще больше укрепит топливную безопасность сказал Лихачев

Ранее Лихачев заявил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился на то, чтобы сотрудники агентства сопровождали будущую колонну с дизельным топливом для ЗАЭС.