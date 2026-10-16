Лихачев заявил, что колонна с топливом для ЗАЭС подверглась намеренному обстрелу Лихачев: караван с топливом по пути к ЗАЭС подвергся сознательному обстрелу

Москва16 окт Вести.Караван с дизельным топливом для Запорожской АЭС подвергся сознательному обстрелу, убежден глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, существующего запаса топлива на данный момент хватает для штатной проектной работы в отсутствии внешнего энергоснабжения, но "много хорошо не бывает" — в связи с этим дополнительный его запас будет очень уместен.

Во время последнего завоза наш караван был атакован, на обратном пути, уже к ЗАЭС был обстрел. 100% это был сознательный обстрел, а не случайный прилет. Погибли люди, герои, работники Министерства обороны рассказал Лихачев

Росатом планирует более тщательно готовить очередную партию топлива и составлять маршрут. Со своей стороны Лихачев предложил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси взять на себя определенные обязательства по обеспечению безопасности, вплоть до возможного присутствия представителей МАГАТЭ в караване.