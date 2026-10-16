Лихачев допустил присутствие сотрудников МАГАТЭ в караване с топливом для ЗАЭС Лихачев не исключил присутствие сотрудников МАГАТЭ в караване топлива для ЗАЭС

Москва16 окт Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев допустил присутствие сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в караване топлива для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он подчеркнул, что на сегодня существующего запаса дизеля хватает для штатной проектной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения, "но много хорошо не бывает". Поэтому дополнительный запас топлива будет очень уместен, добавил он.

Глава Росатома обратил внимание на заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о нехватке дизельного топлива на ЗАЭС.

Но Рафаэль знает не хуже нас, что во время последнего завоза наш караван был атакован, на обратном пути уже к ЗАЭС был обстрел. 100 процентов это был сознательный обстрел, это не случайный прилет. Погибли люди, герои, работники Министерства обороны. И, конечно же, мы сейчас будем более тщательно готовить очередную партию топлива, очередной маршрут. И я предложил генеральному директору МАГАТЭ со своей стороны взять на себя определенные обязательства по обеспечению безопасности и вплоть до возможного присутствия работников, представителей МАГАТЭ в караване сообщил Лихачев

Он добавил, что российская госкорпорация совместно с Министерством обороны РФ и с Росгвардией уделит еще больше внимания безопасности будущего маршрута.

Кроме того, Лихачев заявил, в частности, что ситуация на ЗАЭС контролируется полностью.