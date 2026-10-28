Лихачев: на Запорожской АЭС не становится тише Лихачев: на ЗАЭС не становится тише

Москва28 окт Вести.Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в последнее время не стала спокойнее – удары по Энергодару, городу-спутнику станции, продолжаются. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

На ЗАЭС не стало тише. Можно рассматривать какую-то динамику конкретных ударов, но фабула и контекст не сменились. Продолжаются удары по социальной инфраструктуре города Энергодар. Это недопустимо, защита города атомщиков входит непосредственно в базовые принципы безопасности МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. – Прим. ред.). Продолжаются удары по личному автотранспорту. Продолжаются удары по жилым домам – как многоэтажкам, так и индивидуальной застройке рассказал Лихачев

Также глава Росатома заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту за сотрудниками Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС, заявила, что действия украинских властей направлены на увеличение числа жертв и создание зоны радиационного заражения в Запорожской области. По утверждению дипломата, боевики армии киевского режима усилили удары по станции и Энергодару.