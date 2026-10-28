Лихачев указал на "латентное одобрение" ударов по ЗАЭС со стороны Запада Лихачев: Запад демонстрирует "латентное одобрение" ударов по Запорожской АЭС

Москва28 окт Вести.Молчание европейских лидеров по поводу целенаправленных ударов Киева по Энергодару и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наводит на мысль, что это их "латентное одобрение". Об этом ИС "Вести" заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Конечно, молчание мирового сообщества, в первую очередь европейских лидеров, на эту тему, наводит на мысли, что это молчание есть такое одобрение латентное, понимаете? И мне кажется, что настало время вообще объясниться на этот счет - как европейские элиты относятся к продуманным ударам по больницам, детским садам, школам, автомобилям скорой помощи. Просто, мне кажется, история требует объяснений отметил Лихачев

Также Лихачев сообщил, что Вооруженные силы Украины ведут охоту за сотрудниками ЗАЭС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что покровительство Запада Киеву создает радиологическую угрозу в Европе.