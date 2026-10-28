Москва28 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что на ЗАЭС не стало тише, поскольку продолжаются удары по социальной инфраструктуре города Энергодар.

Это недопустимо. Защита города атомщиков входит непосредственно в базовые принципы безопасности МАГАТЭ. Продолжаются удары по личному автотранспорту, продолжаются удары по жилым домам - как многоэтажкам, так и индивидуальной застройке. И тогда мы видим просто охоту — охоту за работниками ЗАЭС и за их автомобилями сообщил Лихачев

Он также обратил внимание на "вопиющие" удары по медтехнике и медицинским автобусам. Ряд из них был куплен на средства Росатома. Для больных были приобретены геомодиализные автобусы, но два из них уничтожены.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук также заявлял, что ВСУ развернули охоту на персонал атомной электростанции.