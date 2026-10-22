Москва22 окт Вести.ВСУ развернули охоту на персонал Запорожской атомной станции (ЗАЭС). С конца апреля украинские боевики проводят кампанию по запугиванию работников предприятия. За это время при атаках ВСУ ранения получили более 50 сотрудников АЭС, заявил директор атомной станции Юрий Черничук.

Он добавил, что 21 октября от ударов вооруженных сил Украины погиб одиннадцатый сотрудник станции. Это водитель автобуса, который возил сотрудников на станцию.

Вчера вечером при движении из города Энергодар, города-спутника Запорожской станции, на территорию транспортного цеха целенаправленно и намеренно был атакован автобус, предназначенный для перевозки персонала, в результате чего погиб водитель этого автобуса рассказал Черничук

Это заявление директор ЗАЭС сделал в ходе международного телемоста на площадке ОБСЕ по теме террора, проводимого ВСУ в Запорожской области.

Юрий Черничук добавил, что боевики ВСУ практически полностью блокировали перемещение персонала Запорожской атомной станции. При этом как невозможно перемещение персонала на станцию и с нее из ближайших к АЭС населенных пунктов, так и перемещение персонала извне, с трассы "Новороссия".

Элементарные вещи становятся практически невозможными констатировал директор ЗАЭС

Украинские боевики 22 октября атаковали промзону города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, применив БПЛА квадрокоптерного типа. Уничтожена машина коммунальных служб.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что получение лицензии Ростехнадзора на блок №6 ЗАЭС означает, что Росатом приблизился к главной цели и мечте запорожских атомщиков - запуску станции, несмотря на ожесточенный натиск ВСУ, удары по ЗАЭС, по людям.