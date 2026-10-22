Москва22 окт Вести.Украинские боевики атаковали промзону города-спутника Запорожской АЭС Энергодара. В результате полностью уничтожена машина сотрудника коммунальной службы. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Удар был нанесен утром 22 октября, в четверг, с применением БПЛА квадрокоптерного типа.

Целью стал автомобиль, припаркованный на промзоне на ул. Промышленная. В результате попадания произошло возгорание — автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет. Сгоревшая машина принадлежит нашему сотруднику из МКУ "Благоустройство и озеленение" написал Пухов в мессенджере МАХ

Он призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.