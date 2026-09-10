Украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в промзоне Энергодара

Украинский БПЛА ударил по машине скорой в промзоне Энергодара Украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в промзоне Энергодара

Москва10 сен Вести.Украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в промзоне Энергодара (города-спутника Запорожской АЭС). Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.

Зафиксирован удар БПЛА по машине скорой помощи. По предварительным данным, возгорания нет, люди из машины вышли и не пострадали написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Более подробная информация уточняется.

Несколько часов назад ВСУ в промзоне также атаковали спецтехнику одного из муниципальных предприятий. В результате указанная техника, которая задействована в вывозе коммунальных отходов из города, получила повреждения.