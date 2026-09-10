Москва10 сенВести.Украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в промзоне Энергодара (города-спутника Запорожской АЭС). Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.
Зафиксирован удар БПЛА по машине скорой помощи. По предварительным данным, возгорания нет, люди из машины вышли и не пострадалинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Более подробная информация уточняется.
Несколько часов назад ВСУ в промзоне также атаковали спецтехнику одного из муниципальных предприятий. В результате указанная техника, которая задействована в вывозе коммунальных отходов из города, получила повреждения.