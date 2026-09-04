Москва4 сен Вести.Украинские беспилотники нанесли удар по технике коммунального предприятия в Энергодаре. Об этом сообщил в MAX глава администрации Максим Пухов.

Он добавил, что при атаке были повреждены тракторы, автобус и автомобиль.

Сегодня ночью киевский режим атаковал базу нашего коммунального предприятия МКУ "Благоустройство и озеленение". Тремя беспилотниками повреждена техника предприятия, которая ежедневно работает на улицах Энергодара: три трактора, автобус и рабочий автомобиль говорится в сообщении Пухова

В одном из зданий выбило стекла. Никто не пострадал, возгорания не произошло.

Также утром беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке на улице Комсомольской. Он сдетонировал при падении, однако обошлось без разрушений.