Москва4 сенВести.Украинские беспилотники нанесли удар по технике коммунального предприятия в Энергодаре. Об этом сообщил в MAX глава администрации Максим Пухов.
Он добавил, что при атаке были повреждены тракторы, автобус и автомобиль.
Сегодня ночью киевский режим атаковал базу нашего коммунального предприятия МКУ "Благоустройство и озеленение". Тремя беспилотниками повреждена техника предприятия, которая ежедневно работает на улицах Энергодара: три трактора, автобус и рабочий автомобильговорится в сообщении Пухова
В одном из зданий выбило стекла. Никто не пострадал, возгорания не произошло.
Также утром беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке на улице Комсомольской. Он сдетонировал при падении, однако обошлось без разрушений.