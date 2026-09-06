Украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в Энергодаре

Машина скорой помощи атакована БПЛА в Энергодаре Украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в Энергодаре

Москва6 сен Вести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.

ЧП произошло накануне вечером, 5 сентября, на Каштановом бульваре. В момент удара медики следовали по вызову.

В результате детонации машина получила серьезные механические повреждения, однако, благодаря оперативным действиям экипажа и везению, пострадавших нет. Возгорание удалось предотвратить говорится в заявлении

Кроме того, в тот же день был нанесен удар крыше многоквартирного дома на проспекте Строителей.