Москва6 сенВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре, сообщил в MAX глава города Максим Пухов.
ЧП произошло накануне вечером, 5 сентября, на Каштановом бульваре. В момент удара медики следовали по вызову.
В результате детонации машина получила серьезные механические повреждения, однако, благодаря оперативным действиям экипажа и везению, пострадавших нет. Возгорание удалось предотвратитьговорится в заявлении
Кроме того, в тот же день был нанесен удар крыше многоквартирного дома на проспекте Строителей.