Москва23 окт Вести.Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся второй за сутки массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Под удар попало коммунальное предприятие МКУ "Благоустройство и озеленение" (БИО. — Ред). Уничтожено восемь единиц коммунальной техники, задействованной на работах по очистке, благоустройству и содержанию города написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что это уже 2-й за сутки удар по данной территории. Накануне, 22 октября, была уничтожена машина сотрудника БИО.

Граждан вновь призвали быть более осторожными.