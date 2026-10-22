Москва22 окт Вести.Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, находится на грани гуманитарной катастрофы из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру. Об этом заявил мэр города Максим Пухов во время международного телемоста на площадке ОБСЕ, посвященного ситуации в Запорожской области.

По словам Пухова, которые приводит ТАСС, обстановка в городе остается крайне тяжелой и напряженной.

Обстановка в городе-спутнике Запорожской атомной станции Энергодаре, по нашему мнению, находится фактически на грани гуманитарной катастрофы. Мы все прекрасно понимаем, что обстановка в городе и ситуация в городе в том числе напрямую влияет и на безопасность атомной станции подчеркнул мэр

Ранее стало известно, что ВСУ вновь атаковали промзону Энергодара. Была уничтожена машина сотрудника коммунальной службы.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что боевики ВСУ развернули охоту на персонал атомной станции. По его мнению, украинские боевики проводят кампанию по запугиванию сотрудников АЭС.