Москва16 сен Вести.Ночью 16 сентября Энергодар вновь подвергся атакам БПЛА противника. На этот раз ВСУ пытались оставить город-спутник Запорожской АЭС без водоотведения, сообщил мэр Максим Пухов в MAX.

Пострадавших нет, повреждения уточняются, отметил он.

Удары пришлись по территории очистных сооружений говорится в публикации Пухова

В общей сложности шесть украинских БПЛА атаковали объекты, в том числе машинный зал.

Мэр Энергодара в очередной раз призвал не снимать и не публиковать фото и видео с места происшествия и не распространять непроверенную информацию.

Ранее он сообщал, что в городе из-за повреждения линий электропередачи за пределами Энергодара несколько дней отсутствует электричество.