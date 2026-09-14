Москва14 сенВести.Ситуация с электроснабжением Энергодара остается сложной, заявил в MAX глава города Максим Пухов.
Уточняется, что в результате целенаправленных атак ВСУ были повреждены линии электропередачи, по которым осуществлялось энергоснабжение города.
Повреждения за пределами Энергодара. Сроки восстановления назвать нельзяговорится в заявлении
Максим Пухов уточнил, что объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения обеспечены электроэнергией из резервных источников. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.