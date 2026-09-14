Пухов: Энергодар полностью без света уже четвертые сутки

Сроки возобновления энергоснабжения Энергодара назвать пока нельзя Пухов: Энергодар полностью без света уже четвертые сутки

Москва14 сен Вести.Ситуация с электроснабжением Энергодара остается сложной, заявил в MAX глава города Максим Пухов.

Уточняется, что в результате целенаправленных атак ВСУ были повреждены линии электропередачи, по которым осуществлялось энергоснабжение города.

Повреждения за пределами Энергодара. Сроки восстановления назвать нельзя говорится в заявлении

Максим Пухов уточнил, что объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения обеспечены электроэнергией из резервных источников. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.