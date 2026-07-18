Пухов: возможности восстановить водоснабжение в Энергодаре пока нет

Специалисты пока не могут восстановить водоснабжение в Энергодаре Пухов: возможности восстановить водоснабжение в Энергодаре пока нет

Москва18 июл Вести.Несмотря на большой объем проведенной специалистами работы, восстановить водоснабжение в Энергодаре пока нет возможности, заявил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Он призвал местных жителей запастись терпением.

К сожалению, пока не могу сообщить хороших новостей по ситуации с водоснабжением. Сегодня специалисты выполнили большой объем восстановительных работ и предприняли попытку запустить в работу объекты водоснабжения. Однако выявлены новые дефекты, которые не позволяют подать воду написал мэр в мессенджере МАХ

Работы на местах продолжатся в воскресенье, 19 июля, до полного устранения повреждений.

Ранее Пухов рассказал, что украинские атаки привели к нарушениям поставок топлива, продовольствия и других товаров первой необходимости в город.