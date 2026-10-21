ВСУ ударили по зданию кафе в Энергодаре, пострадал один человек

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, есть пострадавший ВСУ ударили по зданию кафе в Энергодаре, пострадал один человек

Москва21 окт Вести.Украинские БПЛА атаковали здание кафе в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. В результате пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре утром 21 октября, в среду.

Энергодар вновь подвергся атаке двух FPV-дронов. Целью утреннего удара стало кафе "Вайнот" на Набережной. По предварительной информации, возгорания не произошло… В результате детонации дрона телесные повреждения получил мужчина 1978 года рождения — ему оказывается необходимая медицинская помощь в МСЧ №145 написал Пухов в мессенджере МАХ

Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.

В городе сохраняется опасность вражеской атаки. Местных жителей просят соблюдать осторожность и быть внимательными.