Москва21 октВести.Украинские БПЛА атаковали здание кафе в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. В результате пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре утром 21 октября, в среду.
Энергодар вновь подвергся атаке двух FPV-дронов. Целью утреннего удара стало кафе "Вайнот" на Набережной. По предварительной информации, возгорания не произошло… В результате детонации дрона телесные повреждения получил мужчина 1978 года рождения — ему оказывается необходимая медицинская помощь в МСЧ №145написал Пухов в мессенджере МАХ
Информации о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм нет.
В городе сохраняется опасность вражеской атаки. Местных жителей просят соблюдать осторожность и быть внимательными.