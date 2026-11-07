Москва7 нояВести.ВСУ атаковали машину мирного жителя в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Мужчина пострадал. Об этом сообщает мэр Максим Пухов.
Противник ударил по автомобилю возле села Днепровка днем 7 ноября, в субботу, с применением беспилотника.
Машина получила повреждения, а сам мужчина — травмы. Он обратился в скорую, врачи поставили диагноз: минно-взрывная травма и акубаротравма. К счастью, обошлось без госпитализации — помощь оказали амбулаторнонаписал Пухов в мессенджере МАХ
Он призвал граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности.