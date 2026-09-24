Два украинских БПЛА атаковали кафе в Энергодаре, зафиксированы повреждения

Два украинских БПЛА атаковали кафе в Энергодаре Два украинских БПЛА атаковали кафе в Энергодаре, зафиксированы повреждения

Москва24 сен Вести.Два украинских беспилотника атаковали кафе на набережной в Энергодаре (город-спутник Запорожской АЭС), в результате прилета повреждены крыша и фасад здания. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Враг нанес удар 24 сентября.

Два беспилотника киевского режима атаковали кафе ... По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены крыша и фасад здания написал Пухов в своем канале в мессенджере МАХ

Он также попросил мирных граждан сохранять спокойствие, быть внимательными и не приближаться к обломкам дронов или другим подозрительным предметам.