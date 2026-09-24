Москва24 сенВести.Два украинских беспилотника атаковали кафе на набережной в Энергодаре (город-спутник Запорожской АЭС), в результате прилета повреждены крыша и фасад здания. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Враг нанес удар 24 сентября.
Два беспилотника киевского режима атаковали кафе ... По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены крыша и фасад зданиянаписал Пухов в своем канале в мессенджере МАХ
Он также попросил мирных граждан сохранять спокойствие, быть внимательными и не приближаться к обломкам дронов или другим подозрительным предметам.