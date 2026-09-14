В Энергодаре дроны атаковали детскую школу искусств и продуктовый магазин

Пухов: дроны атаковали продуктовый магазин и детскую школу искусств В Энергодаре дроны атаковали детскую школу искусств и продуктовый магазин

Москва14 сен Вести.Ночью 14 сентября украинские беспилотники атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар, сообщил глава города Максим Пухов в MAX.

Под удар попал продуктовый магазин "Таврида". Кроме того, ночью или ранним утром дрон влетел в здание филиала художественного отделения детской школы искусств на набережной, здесь выбиты окна.

Всего зафиксировано девять беспилотников: семь FPV-дронов противника атаковали продуктовый магазин "Таврида", еще два БПЛА не сдетонировали сказано в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал. Масштаб повреждений устанавливается.