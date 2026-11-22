Украинский БПЛА ударил по машине в запорожском Энергодаре Автомобиль сгорел после удара украинского дрона в запорожском Энергодаре

Москва22 ноя Вести.Украинские боевики ударили по гражданской машине в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Автомобиль сгорел, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Вражеский дрон атаковал припаркованный на улице Центральной транспорт днем 22 ноября, в воскресенье.

В результате попадания автомобиль загорелся. Пострадавших, к счастью, нет. Это не "инцидент". Это очередной террористический акт киевского режима против жителей Энернодара — точечный, подлый удар по гражданскому автомобилю в светлое время суток указал Пухов в мессенджере МАХ

Он призвал горожан соблюдать все необходимые меры безопасности.