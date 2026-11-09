Москва9 нояВести.Житель Энергодара погиб при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в мессенджере MAX.
По его информации, трагедия произошла сегодня около 8 утра на перекрестке улиц Комсомольская и Курчатова.
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Максим Пухов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, эта трагедия в очередной раз подтверждает, что враг не выбирает целей и бьет по мирным гражданам.