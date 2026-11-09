При ударе БПЛА по легковому автомобилю в Энергодаре погиб мужчина

Житель Энергодара погиб при атаке дрона ВСУ на легковушку При ударе БПЛА по легковому автомобилю в Энергодаре погиб мужчина

Москва9 ноя Вести.Житель Энергодара погиб при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в мессенджере MAX.

По его информации, трагедия произошла сегодня около 8 утра на перекрестке улиц Комсомольская и Курчатова.

Киевский квадрокоптер атаковал легковой автомобиль "Таврия". … От удара водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения, погиб на месте говорится в публикации

Максим Пухов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, эта трагедия в очередной раз подтверждает, что враг не выбирает целей и бьет по мирным гражданам.