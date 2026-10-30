Москва30 окт Вести.Ехавший на электросамокате сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС) погиб при целенаправленном ударе дроном ВСУ, это варварство и охота на атомщиков, сообщает ЗАЭС.

Атака произошла в четверг, когда сварщик ехал на электросамокате на работу.

Это варварство. Охота на мирных людей, охота на атомщиков. Мы расцениваем произошедшее как очередную целенаправленную атаку на персонал Запорожской АЭС. Подобные удары направлены не только против конкретных людей - они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение говорится в сообщении

Отмечается, что подобные действия против персонала АЭС недопустимы и создают риски для ядерной безопасности. Росатом поможет семье погибшего, информирует ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что осведомлены о гибели сотрудника Запорожской АЭС при ударе дрона.