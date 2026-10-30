МАГАТЭ узнало о гибели сотрудника ЗАЭС от удара беспилотника ВСУ

МАГАТЭ знает, что сотрудник ЗАЭС погиб от удара дрона ВСУ МАГАТЭ узнало о гибели сотрудника ЗАЭС от удара беспилотника ВСУ

Москва30 окт Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлено о том, что сотрудник Запорожской АЭС (ЗАЭС) погиб при ударе дрона, сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.

МАГАТЭ получило сообщение, что сегодня в результате удара беспилотника погиб сотрудник ЗАЭС.. Погибший работал сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе станции отмечает агентство

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал абсолютно неприемлемыми любые нападения на сотрудников ЗАЭС и призвал к сдержанности для предотвращения риска ядерной аварии в ходе конфликта.

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников ЗАЭС.