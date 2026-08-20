Директор ЗАЭС сообщил о девяти погибших сотрудниках станции с конца апреля

На ЗАЭС заявили о гибели девяти сотрудников с конца апреля Директор ЗАЭС сообщил о девяти погибших сотрудниках станции с конца апреля

Москва20 авг Вести.Девять сотрудников Запорожской АЭС погибли в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с конца апреля, еще десятки получили ранения. Об этом ИС "Вести" сообщил директор станции Юрий Черничук.

Уже девять погибших сотрудников с конца апреля по сегодняшний день, число раненых исчисляется уже не одним десятком сказал Черничук

По его словам, несмотря на атаки, персонал ЗАЭС продолжает выполнять обязанности, связанные с обеспечением безопасности атомной станции. Черничук подчеркнул, что на предприятии сформирован, по его оценке, "самый стойкий коллектив в мире".

Директор ЗАЭС также назвал ситуацию на станции не аварийной, но критической.