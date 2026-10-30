Москва30 окт Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми нападения на сотрудников Запорожской атомная электростанции (ЗАЭС) после гибели одного из них в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Любые нападения на персонал атомной электростанции абсолютно неприемлемы и нарушают семь неотъемлемых принципов ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооруженного конфликта приводятся в сообщении слова Гросси

Также отмечается, что МАГАТЭ получило информацию о гибели сотрудника Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате удара украинского беспилотника.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ ведут охоту на сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Запорожской АЭС, отметив, что Запад создает прямую радиологическую угрозу в центре Европы и для своих же граждан пока спонсирует киевский режим и удары по ЗАЭС.