Москва26 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Запорожской АЭС, отметив, что Запад создает прямую радиологическую угрозу в центре Европы и для своих же граждан пока спонсирует киевский режим и удары по ЗАЭС. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

Западным покровителям и спонсорам этой бесноватой клики, которой они фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений, пора осознать, что они вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан следует из комментария

По словам Захаровой, Киев интенсифицировал целенаправленные удары по станции и ее городу-спутнику Энергодару, где живут сотрудники ЗАЭС и их семьи. Как отметила дипломат, в начале недели мишенями ВСУ стали сугубо гражданские объекты — художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России. Захарова подчеркнула, что, не имея возможности бить напрямую по станции, Киев пытается дестабилизировать ее работу, запугивая персонал. Она назвала такие действия преступными и направленными на создание безжизненной зоны радиационного заражения на Запорожье.

По мнению Захаровой, международные структуры, в первую очередь МАГАТЭ, пока весьма сдержанно реагируют на провокации Киева и не решаются прямо указать на Украину как на виновную сторону. Дипломат предупредила, что такое "бесхребетное поведение" может закончиться катастрофой.

Ранее глава ЗАЭС Юрий Черничук отметил, что регулярные атаки Вооруженных сил Украины могут привести к аварии. По его словам, последствия катастрофы будут сравнимы с "Чернобылем" в 1986 году и "Фукусимой" в 2011-м.