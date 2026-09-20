Захарова предостерегла от прохождения экзитполов в западных странах Захарова предостерегла голосующих за рубежом от прохождения экзитполов

Москва20 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС "Вести" предостерегла граждан России, участвующих в выборах в Госдуму за рубежом, от прохождения экзитполов в западных странах.

Она отметила, что такие опросники организованы, скорее всего, мошенниками для сбора личных данных.

Один из элементов такой психологической обработки — это организованные в ряде западных стран некие экзитполы. На них хотела бы обратить особое внимание, когда неустановленные лица раздают какие-то липовые опросники, называют это все экзитполами, просят их заполнить. Я хочу заявить официально: никакие российские организации, которые имели бы на это право в соответствии с законом, к этому отношения не имеют. Этого нужно остерегаться. Это мошенники, скорее всего, которые хотят собрать персональные данные предупредила Захарова

Она указала на попытки помешать голосованию с помощью кибератак, в связи с этим онлайн-голосование за рубежом ограничено.

В МИД РФ отметили высокую явку и предполагают, что число проголосовавших превысит цифры за 2021 год.

В воскресенье Захарова сообщала, что более 104 тысяч граждан России за рубежом проголосовали на выборах в Госдуму РФ.