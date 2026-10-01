Захарова: европейцев готовят к апокалипсису как к возможному развитию событий

Захарова: население Западной Европы всерьез готовят к апокалипсису Захарова: европейцев готовят к апокалипсису как к возможному развитию событий

Москва1 окт Вести.Население стран Западной Европы готовят к апокалипсису как к возможному развитию событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она обратила внимание, что в этих странах ежедневно транслируют сообщения о потенциальном конфликте с Россией.

Идет очевидная эскалация напряженности. Любые апокалиптические сценарии рассматриваются не с точки зрения конца света, а именно с точки зрения возможного развития событий. То есть людей готовят считает Захарова

Она привела аналогию с разжиганием русофобии на Украине, в частности с запретом на российских писателей. По ее словам, примерно такое же "зомбирование", но в других формах и выражениях, происходит на Западе.