Москва1 октВести.Население стран Западной Европы готовят к апокалипсису как к возможному развитию событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Она обратила внимание, что в этих странах ежедневно транслируют сообщения о потенциальном конфликте с Россией.
Идет очевидная эскалация напряженности. Любые апокалиптические сценарии рассматриваются не с точки зрения конца света, а именно с точки зрения возможного развития событий. То есть людей готовятсчитает Захарова
Она привела аналогию с разжиганием русофобии на Украине, в частности с запретом на российских писателей. По ее словам, примерно такое же "зомбирование", но в других формах и выражениях, происходит на Западе.