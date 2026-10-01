Москва1 окт Вести.В русофобской кампании Запада против Калининградской области РФ принимают активное участие прибалтийские политики без опыта и практики, не стоящие даже того, чтобы называть их по имени. Об этом заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, политики в странах Западной Европы договорились уже до якобы возможной блокады Калининградской области и изоляции российских портов на Балтике.

Помимо всего прочего, вы видите сумасшедшие, абсолютно сумасшедшие заявления Сикорских (Радислав Сикорский - министр иностранных дел Польши. - Прим. ред.), других деятелей, Прибалтики. Я прибалтийских, всех этих эстонских неонацистов даже по именам называть не буду, потому что это действительно ноунеймы, это люди без реноме, без опыта, без практики - они поставлены ровно для того, чтобы озвучивать всю вот эту русофобскую чудовищную риторику, чем они и занимаются сказала Захарова

Также официальный представитель МИД РФ заявила о тотальной милитаризации в граничащих с Россией странах Запада.